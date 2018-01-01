Несчастный случай
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Несчастный случай

Несчастный случай (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Accident Man
Боевики, Триллеры101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Элитный киллер Майк Фэллон славится своим умением обставлять любое убийство как несчастный случай. Он впервые изменит своей «профессии», когда его бывшая возлюбленная станет жертвой его же команды.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несчастный случай»

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