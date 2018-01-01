Несчастный случай (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Accident Man
Боевики, Триллеры101 мин18+
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Сюжет
Элитный киллер Майк Фэллон славится своим умением обставлять любое убийство как несчастный случай. Он впервые изменит своей «профессии», когда его бывшая возлюбленная станет жертвой его же команды.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Джесси
Джонсон
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- РПАктёр
Рэй
Парк
- ЭДАктриса
Эми
Джонстон
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- ПБАктёр
Перри
Бенсон
- РОАктёр
Росс
О’Хеннесси
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- СДАктёр
Стефен
Дональд
- Сценарист
Скотт
Эдкинс
- СССценарист
Стю
Смолл
- ПМСценарист
Пэт
Миллс
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- БЖПродюсер
Бен
Жак
- ЛСХудожник
Луис
Сан Мартин
- РГХудожница
Ребекка
Гор
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй