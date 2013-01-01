Непобедимые (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
В центре сюжета авантюрной французской комедии «Непобедимые» – трое друзей, мечтающих выиграть международный турнир по петанку. Это их единственный шанс вернуть долг компаньонам из криминальных кругов. Удастся ли команде петанкистов-любителей под управлением опытного Джеки завоевать чем�пионский титул и полмиллиона евро, невзирая на происки враждебного главного тренера и насмешки родственников, вы можете узнать, посмотрев фильм Фридерика Берта онлайн в хорошем качестве.
Ведущие роли в «Непобедимых» исполнили топовые молодые французские актеры – Эдуард Баэр, Виржини Эфира и Атмен Келиф, а также неувядающие мэтры – Жерар Депардье и Даниэль Прево. Специально для фильма им пришлось освежить свои навыки игры в любимую национальную забаву всех французов – петанк. В результате получилась не только искрометная комедия, но и наглядная инструкция по метанию шаров, теперь доступная онлайн и абсолютно бесплатно.
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Информация
Рейтинг
- Актёр
Жерар
Депардье
- АКАктёр
Атмен
Келиф
- Актриса
Виржини
Эфира
- ЭБАктёр
Эдуард
Баэр
- ДПАктёр
Даниэль
Прево
- БЛАктёр
Брюно
Лоше
- МГАктёр
Мишель
Галабрю
- КФАктриса
Кароль
Франк
- ТМАктриса
Тассадит
Манди
- Актёр
Симон
Абкарян
- АКСценарист
Атмен
Келиф
- МЧПродюсер
Марко
Черки
- ФДПродюсер
Фредерик
Дюма-Зайделья
- ДФПродюсер
Джои
Фаре
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин