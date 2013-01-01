Непобедимые (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

В центре сюжета авантюрной французской комедии «Непобедимые» – трое друзей, мечтающих выиграть международный турнир по петанку. Это их единственный шанс вернуть долг компаньонам из криминальных кругов. Удастся ли команде петанкистов-любителей под управлением опытного Джеки завоевать чем�пионский титул и полмиллиона евро, невзирая на происки враждебного главного тренера и насмешки родственников, вы можете узнать, посмотрев фильм Фридерика Берта онлайн в хорошем качестве.



Ведущие роли в «Непобедимых» исполнили топовые молодые французские актеры – Эдуард Баэр, Виржини Эфира и Атмен Келиф, а также неувядающие мэтры – Жерар Депардье и Даниэль Прево. Специально для фильма им пришлось освежить свои навыки игры в любимую национальную забаву всех французов – петанк. В результате получилась не только искрометная комедия, но и наглядная инструкция по метанию шаров, теперь доступная онлайн и абсолютно бесплатно.



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