Неоспоримый 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юрий Бойка - российский чемпион подпольных боев без правил. Не смотря на травму, он решает выступить на чемпионате тюремных поединков. Поврежденное колено дает о себе знать в каждом бою, но Юрий готов пройти до конца, чтобы сразиться с колумбийским бойцом и доказать, что он неоспоримый.



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