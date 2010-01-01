Неоспоримый 3
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Неоспоримый 3

Неоспоримый 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.52010, Undisputed III: Redemption
Боевики92 мин18+

Сюжет

Юрий Бойка - российский чемпион подпольных боев без правил. Не смотря на травму, он решает выступить на чемпионате тюремных поединков. Поврежденное колено дает о себе знать в каждом бою, но Юрий готов пройти до конца, чтобы сразиться с колумбийским бойцом и доказать, что он неоспоримый.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb