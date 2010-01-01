Неоспоримый 3 (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.52010, Undisputed III: Redemption
Боевики92 мин18+
Сюжет
Юрий Бойка - российский чемпион подпольных боев без правил. Не смотря на травму, он решает выступить на чемпионате тюремных поединков. Поврежденное колено дает о себе знать в каждом бою, но Юрий готов пройти до конца, чтобы сразиться с колумбийским бойцом и доказать, что он неоспоримый.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АФРежиссёр
Айзек
Флорентайн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- МШАктёр
Майкл
Шеннон Дженкинс
- Актёр
Марк
Иванир
- ХШАктёр
Христо
Шопов
- МСАктёр
Марко
Сарор
- МБАктёр
Михаэль
Бараль
- ИЧАктёр
Илрам
Чои
- РКАктёр
Роберт
Костанцо
- ЛКАктёр
Латиф
Кроудер
- ЭКАктёр
Эстебан
Куето
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайт
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- РВОператор
Росс
В. Кларксон
- ММКомпозитор
Минос
Матсас