Необыкновенные приключения Карика и Вали. Серия 3 (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Необыкновенные приключения Карика и Вали. Серия 3
Мультфильм, Для самых маленьких13 мин6+
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О фильме
Брат и сестра, Карик и Валя, случайно уменьшили себя до размеров насекомых, съев необычные пилюли. Верхом на стрекозе дети переносятся в удивительный мир растений и насекомых, живущий по своим законам, неведомым человеку.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Для самых маленьких
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
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