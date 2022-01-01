Ненастоящий папа
Wink
Фильмы
Ненастоящий папа
7.02022, Hoy se arregla el mundo
Драмы, Комедии108 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Ненастоящий папа (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Дэвид – продюсер известного телешоу. Он успешен и самоуверен, но даже не может вспомнить, в какой школе учится его 9-летний сын Бенито. Когда его бывшая жена Сильвина сообщает, что собирается переехать с Бенито в Мадрид, Дэвид только пожимает плечами. Разозленная безразличием Сильвина сообщает ему, что Бенито – не его сын, после чего ее насмерть сбивает машина. Позже Бенито и Дэвид решают найти биологического отца мальчика. Как назло, именно в это время телешоу Дэвида оказывается под угрозой.

Ненастоящий папа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Аргентина
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ненастоящий папа»

Всё