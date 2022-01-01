7.02022, Hoy se arregla el mundo
Драмы, Комедии108 мин16+
Этот фильм пока недоступен
Ненастоящий папа (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Дэвид – продюсер известного телешоу. Он успешен и самоуверен, но даже не может вспомнить, в какой школе учится его 9-летний сын Бенито. Когда его бывшая жена Сильвина сообщает, что собирается переехать с Бенито в Мадрид, Дэвид только пожимает плечами. Разозленная безразличием Сильвина сообщает ему, что Бенито – не его сын, после чего ее насмерть сбивает машина. Позже Бенито и Дэвид решают найти биологического отца мальчика. Как назло, именно в это время телешоу Дэвида оказывается под угрозой.
Ненастоящий папа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Ариэль
Виноград
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- БОАктёр
Бенджамин
Отеро
- Актёр
Луис
Луке
- ЧЛАктриса
Чаро
Лопес
- МПАктёр
Мартин
Пироянски
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Джиоиа
- ГКАктёр
Габриэль
Коррадо
- ХРАктёр
Херардо
Романо
- МААктёр
Марио
Аларкон
- МВСценарист
Мариано
Вера
- ХППродюсер
Хуан
Пабло Галли
- ХВПродюсер
Хуан
Вера
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- АКМонтажёр
Алехандро
Каррилло Пенови
- ЭФМонтажёр
Эрнесто
Фелдер
- ПОКомпозитор
Педро
Онетто