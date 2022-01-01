Ненастоящий папа (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Дэвид – продюсер известного телешоу. Он успешен и самоуверен, но даже не может вспомнить, в какой школе учится его 9-летний сын Бенито. Когда его бывшая жена Сильвина сообщает, что собирается переехать с Бенито в Мадрид, Дэвид только пожимает плечами. Разозленная безразличием Сильвина сообщает ему, что Бенито – не его сын, после чего ее насмерть сбивает машина. Позже Бенито и Дэвид решают найти биологического отца мальчика. Как назло, именно в это время телешоу Дэвида оказывается под угрозой.



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