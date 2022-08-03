Нечто
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Нечто

Нечто (фильм, 1982) смотреть онлайн

8.91982, The Thing
Ужасы, Фантастика104 мин18+

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О фильме

Культовый фильм ужасов Джона Карпентера. Полярники в Антарктиде сталкиваются с инопланетной сверхъестественной силой, которая убивает людей и принимает облик своих жертв. Из-за этого герои запутываются и не могут понять, кто из них – человек, а кто – чудовище под маской доброго друга.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нечто»