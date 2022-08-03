Культовый фильм ужасов Джона Карпентера. Полярники в Антарктиде сталкиваются с инопланетной сверхъестественной силой, которая убивает людей и принимает облик своих жертв. Из-за этого герои запутываются и не могут понять, кто из них – человек, а кто – чудовище под маской доброго друга.

