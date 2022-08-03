Нечто (в переводе Гоблина) (фильм, 1982) смотреть онлайн
9.21982, The Thing
Ужасы, Фантастика104 мин18+
О фильме
Культовый фантастический фильм ужасов Джона Карпентера в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, команда ученых на полярной станции в Антарктиде сталкивается с кровожадной инопланетной сущностью, способной принимать облик своих жертв. Внимание: ненормативная лексика!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Детектив
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Карпентер
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Кит
Дэвид
- УБАктёр
Уилфорд
Бримли
- ТКАктёр
Т.К.
Картер
- ДКАктёр
Дэвид
Кленнон
- РААктёр
Ричард
А. Дайсарт
- ЧХАктёр
Чарльз
Хэллахан
- ПМАктёр
Питер
Мэлоуни
- РМАктёр
Ричард
Мейсер
- ДМАктёр
Дональд
Моффет
- БЛСценарист
Билл
Ланкастер
- ДВСценарист
Джон
В. Кэмпбелл мл.
- ДФПродюсер
Дэвид
Фостер
- ЛТПродюсер
Лоуренс
Турман
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ТСМонтажёр
Тодд
С. Рамсей
- Оператор
Дин
Канди
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе