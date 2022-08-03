Нечто (в переводе Гоблина) (фильм, 1982) смотреть онлайн

Нечто (в переводе Гоблина)
Нечто (в переводе Гоблина)

9.21982, The Thing
Ужасы, Фантастика104 мин18+

О фильме

Культовый фантастический фильм ужасов Джона Карпентера в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. По сюжету, команда ученых на полярной станции в Антарктиде сталкивается с кровожадной инопланетной сущностью, способной принимать облик своих жертв. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нечто (в переводе Гоблина)»