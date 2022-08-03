Не время умирать
Не время умирать

Не время умирать (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.42021, No Time to Die
Боевик, Приключения156 мин12+

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
156 мин / 02:36

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не время умирать»