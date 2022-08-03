Не время умирать (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.42021, No Time to Die
Боевик, Приключения156 мин12+
О фильме
Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время156 мин / 02:36
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КДРежиссёр
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актёр
Рами
Малек
- Актриса
Леа
Сейду
- ЛЛАктриса
Лашана
Линч
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Билли
Магнуссен
- Актриса
Ана
де Армас
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ФУСценарист
Фиби
Уоллер-Бридж
- НПСценарист
Нил
Пёрвис
- РУСценарист
Роберт
Уэйд
- КДСценарист
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ПГПродюсер
Пер
Генри Борх
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- Продюсер
Дэниэл
Крэйг
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- МХХудожник
Марк
Харрис
- МСХудожник
Марк
Скратон
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ТКМонтажёр
Том
Кросс
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер