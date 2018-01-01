Не вместе (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Untogether
Драмы94 мин18+
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Сюжет
Повзрослевшая девочка-вундеркинд Андреа пытается побороть наркозависимость и стать писательницей, на что еe вдохновляет бойфренд, чьи военные мемуары начинают пользоваться успехом. Тем временем младшая сестра героини разрывается между двумя мужчинами сильно старше неe.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЭФРежиссёр
Эмма
Форрест
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ДКАктриса
Джемайма
Кёрк
- Актёр
Бен
Мендельсон
- БКАктёр
Билли
Кристал
- ДГАктриса
Дженнифер
Грей
- Актёр
Скотт
Каан
- Актриса
Элис
Ив
- ДВАктёр
Джоэль
Вирджил Вирсет
- КЗАктриса
Кэтрин
Зэнна
- ЭФСценарист
Эмма
Форрест
- ПАПродюсер
Пракаш
Амритрадж
- ВАПродюсер
Виджай
Амритрадж
- КГХудожница
Кристин
Гиблер
- ЧНХудожник
Чилли
Нэйтан
- СКМонтажёр
Софи
Корра
- ОДОператор
Отем
Дюральд