Не вместе
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Не вместе

Не вместе (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Untogether
Драмы94 мин18+

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Сюжет

Повзрослевшая девочка-вундеркинд Андреа пытается побороть наркозависимость и стать писательницей, на что еe вдохновляет бойфренд, чьи военные мемуары начинают пользоваться успехом. Тем временем младшая сестра героини разрывается между двумя мужчинами сильно старше неe.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb