Не вместе (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Повзрослевшая девочка-вундеркинд Андреа пытается побороть наркозависимость и стать писательницей, на что еe вдохновляет бойфренд, чьи военные мемуары начинают пользоваться успехом. Тем временем младшая сестра героини разрывается между двумя мужчинами сильно старше неe.



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