Wink
Фильмы
Не вижу зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Не вижу зла»

Актёры и съёмочная группа фильма «Не вижу зла»

Режиссёры

Грегори Дарк

Грегори Дарк

Gregory Dark
Режиссёр

Актёры

Глен Джейкобс

Глен Джейкобс

Glen Jacobs
АктёрJacob Goodnight (в титрах: Kane)
Кристина Видаль

Кристина Видаль

Christina Vidal
АктрисаChristine
Майкл Дж. Паган

Майкл Дж. Паган

Michael J. Pagan
Актёр
Саманта Ноубл

Саманта Ноубл

Samantha Noble
Актриса
Стивен Видлер

Стивен Видлер

Steven Vidler
АктёрWilliams
Сесиль Полсон

Сесиль Полсон

Cecily Polson
Актриса
Люк Пеглер

Люк Пеглер

Luke Pegler
Актёр
Рэйчел Тейлор

Рэйчел Тейлор

Rachael Taylor
АктрисаZoe
Пенни МакНэми

Пенни МакНэми

Penny McNamee
АктрисаMelissa
Крэйг Хорнер

Крэйг Хорнер

Craig Horner
АктёрRichie

Сценаристы

Дэн Мэдигэн

Дэн Мэдигэн

Dan Madigan
Сценарист

Продюсеры

Джоэль Саймон

Джоэль Саймон

Joel Simon
Продюсер
Шарлотт Блейк

Шарлотт Блейк

Sharlotte Blake
Продюсер
Питер Блок

Питер Блок

Peter Block
Продюсер

Актёры дубляжа

Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Наталья Фищук

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Алексей Иващенко

Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Ирина Савина

Ирина Савина

Актриса дубляжа

Операторы

Бен Нотт

Бен Нотт

Ben Nott
Оператор

Композиторы

Тайлер Бейтс

Тайлер Бейтс

Tyler Bates
Композитор