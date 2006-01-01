Не вижу зла (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, See No Evil
Ужасы80 мин18+
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Сюжет
В заброшенном, обветшалом отеле обитает психопат-отшельник Джекоб Гуднайт, в череп которого вставлена стальная пластина. Этот двухметровый верзила весом 180 кг вырывает глаза своим жертвам острыми, как бритва, ногтями…Однажды в жилище Джекоба вторгаются восемь юных правонарушителей, отправ�ленных приводить в порядок эту богом забытую гостиницу за ними присматривает полицейский, который четыре года назад пустил Джекобу пулю в лоб. Когда же маньяк похищает девушку, входившую в состав группы, и ее жизнь оказывается под угрозой, остальным ребятам приходится приложить все свои силы для борьбы с неуязвимым злодеем…
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ГДРежиссёр
Грегори
Дарк
- ГДАктёр
Глен
Джейкобс
- КВАктриса
Кристина
Видаль
- МДАктёр
Майкл
Дж. Паган
- СНАктриса
Саманта
Ноубл
- СВАктёр
Стивен
Видлер
- СПАктриса
Сесиль
Полсон
- ЛПАктёр
Люк
Пеглер
- Актриса
Рэйчел
Тейлор
- ПМАктриса
Пенни
МакНэми
- КХАктёр
Крэйг
Хорнер
- ДМСценарист
Дэн
Мэдигэн
- ДСПродюсер
Джоэль
Саймон
- ШБПродюсер
Шарлотт
Блейк
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- БНОператор
Бен
Нотт
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс