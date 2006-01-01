Не вижу зла
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Не вижу зла

Не вижу зла (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, See No Evil
Ужасы80 мин18+

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Сюжет

В заброшенном, обветшалом отеле обитает психопат-отшельник Джекоб Гуднайт, в череп которого вставлена стальная пластина. Этот двухметровый верзила весом 180 кг вырывает глаза своим жертвам острыми, как бритва, ногтями…Однажды в жилище Джекоба вторгаются восемь юных правонарушителей, отправленных приводить в порядок эту богом забытую гостиницу за ними присматривает полицейский, который четыре года назад пустил Джекобу пулю в лоб. Когда же маньяк похищает девушку, входившую в состав группы, и ее жизнь оказывается под угрозой, остальным ребятам приходится приложить все свои силы для борьбы с неуязвимым злодеем…

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Информация

Страна
США, Австралия
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не вижу зла»

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