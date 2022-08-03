Не твое тело
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Не твое тело

Не твое тело (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Moglie e marito
Комедия101 мин18+

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О фильме

Что, если вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Теперь она - блестящий доктор, а он - телеведущая на подъеме своей карьеры.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не твое тело»