Не оглядывайся
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Не оглядывайся

Не оглядывайся (фильм, 2009) смотреть онлайн

6.82009, Ne te retourne pas
Триллер, Драма105 мин18+

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О фильме

Жанна — писательница, замужем, имеет двоих детей. Она начинает замечать тревожащие еe изменения в доме. Еe тело начинает меняться. Но никто вокруг неe, кажется, этого не замечает.

Страна
Бельгия, Италия, Франция, Люксембург
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не оглядывайся»