Не чужие (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Не чужие
Драмы75 мин18+
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Сюжет
Семейная драма Веры Глаголевой. Содержанка столичного богача Мила понимает, что он никогда не разведется с женой, и едет в родную глубинку залечивать душевные раны. Однако на месте оживают все старые разногласия героини с сестрой Галиной, и Мила назло Гале вступает в связь с ее новым мужем.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Вера
Глаголева
- Актриса
Татьяна
Владимирова
- Актёр
Санжар
Мади
- АКАктриса
Анна
Капалева
- Актриса
Лилия
Волкова
- Актёр
Дмитрий
Кривочуров
- ИТАктёр
Иван
Титяев
- ОПАктриса
Ольга
Прихудайлова
- БСАктриса
Бибигуль
Суюншалина
- НДАктриса
Наталья
Дружинина
- АСАктёр
Андрей
Сидоренко
- ОПСценарист
Ольга
Погодина-Кузмина
- НИПродюсер
Наталья
Иванова
- МКПродюсер
Мария
Ксинопуло
- Продюсер
Вера
Глаголева
- ЕЛХудожница
Елена
Лукьянова
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АНОператор
Александр
Носовский
- СБКомпозитор
Сергей
Баневич