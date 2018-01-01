Не чужие
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Не чужие

Не чужие (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Не чужие
Драмы75 мин18+

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Сюжет

Семейная драма Веры Глаголевой. Содержанка столичного богача Мила понимает, что он никогда не разведется с женой, и едет в родную глубинку залечивать душевные раны. Однако на месте оживают все старые разногласия героини с сестрой Галиной, и Мила назло Гале вступает в связь с ее новым мужем.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не чужие»

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