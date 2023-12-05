Биография

Татьяна Владимирова — актриса. Имеет звание Народной артистки России. Родилась в Москве 29 августа 1950 года. Профессиональное образование получила в Школе-студии МХАТ. Работала в театрах Архангельска, Томска, Омска. Затем поступила на службу в московский театр Et Cetera. Среди театральных постановок с участием актрисы — «Старый друг лучше новых двух», «Мамаша Кураж», «Женитьба», «Гроза», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Лекарь поневоле». Кинодебют Татьяны Владимировой состоялся в 2006 году в телесериале «Угон». После этого эпизодически она снималась в киноальманахе «Москва, я люблю тебя!», сериалах «Чокнутая» и «Склифосовский». В 2018 году сыграла Наталью в фильме «Язычники», Нину Петровну в ленте «Довлатов» и мать Милы и Галины в драме «Не чужие». Принимала участие в съемках таких картин, как «Псих», «Топи», «Шифр» и «Противостояние».