Не бей копытом
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Не бей копытом

Не бей копытом (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.22004, Home on the Range
Мультфильм, Мюзикл73 мин6+

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О фильме

Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но внезапно этой идиллии приходит конец. На смену обанкротившимся владельцам фермы приходит безжалостный делец, желающий продать землю и избавиться от животных. И тогда начинается настоящая партизанская война...

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не бей копытом»