Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но внезапно этой идиллии приходит конец. На смену обанкротившимся владельцам фермы приходит безжалостный делец, желающий продать землю и избавиться от животных. И тогда начинается настоящая партизанская война...

