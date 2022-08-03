Не бей копытом (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.22004, Home on the Range
Мультфильм, Мюзикл73 мин6+
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О фильме
Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но внезапно этой идиллии приходит конец. На смену обанкротившимся владельцам фермы приходит безжалостный делец, желающий продать землю и избавиться от животных. И тогда начинается настоящая партизанская война...
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- УФРежиссёр
Уилл
Финн
- ДСРежиссёр
Джон
Санфорд
- ДУАктёр
Дж.
У. Бейли
- РБАктриса
Розанна
Барр
- ББАктёр
Бобби
Блок
- Актёр
Стив
Бушеми
- ККАктриса
Кэрол
Кук
- ЧДАктёр
Чарли
Делл
- Актриса
Джуди
Денч
- ЧДАктёр
Чарльз
Дэннис
- МЭАктёр
Маршалл
Эфрон
- ДФАктёр
Джо
Флаэрти
- ШПСценарист
Ширли
Пирс
- МЛСценарист
Майкл
Лакер
- УФСценарист
Уилл
Финн
- ДССценарист
Джон
Санфорд
- ЭДПродюсер
Элис
Дьюи
- ВНАктёр дубляжа
Вадим
Никитин
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кузнецова
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Коновалова
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ЛБАктриса дубляжа
Людмила
Безуглая
- АММонтажёр
Алан
Менкен
- ТРМонтажёр
Тим
Райс
- АМКомпозитор
Алан
Менкен