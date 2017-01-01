Назови меня своим именем (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.82017, Call Me by Your Name
Драмы, Мелодрамы126 мин18+
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Сюжет
Зритель вместе с главными героями фильма попадает в 1983 год. Элио – это 17 летний американец, который имеет еврейские корни.
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Информация
Рейтинг
7.6 Кин�оПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Лука
Гуаданьино
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актриса
Амира
Касар
- ЭГАктриса
Эстер
Гаррель
- ВДАктриса
Виктуар
Дю Буа
- ВКАктриса
Ванда
Каприоло
- АРАктёр
Антонио
Римольди
- ЕБАктриса
Елена
Буччи
- МЗАктёр
Марко
Згроссо
- ДАСценарист
Джеймс
Айвори
- ААСценарист
Андре
Асиман
- ТДПродюсер
Том
Долби
- СФПродюсер
Сюзанна
Филкинс
- СМОператор
Сайомбху
Мукдипром