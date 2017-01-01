Назови меня своим именем
Wink
Фильмы
Назови меня своим именем

Назови меня своим именем (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.82017, Call Me by Your Name
Драмы, Мелодрамы126 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Зритель вместе с главными героями фильма попадает в 1983 год. Элио – это 17 летний американец, который имеет еврейские корни.

Назови меня своим именем смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb