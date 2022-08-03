Найти... и полюбить
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Найти... и полюбить

Найти... и полюбить (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Bra
Драма, Комедия89 мин18+

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О фильме

Ежедневный маршрут машиниста Нурлана пролегает через опасный участок, где железная дорога проходит прямо через жилой район. Местные давно привыкли сворачивать бурную деятельность по свистку, но однажды кто-то забывает снять с веревки постиранное белье. Так поезд Нурлана цепляет чей-то бюстгальтер. Герой решает во что бы то ни стало найти его владелицу.

Страна
Азербайджан, Германия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb