Найти... и полюбить (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Bra
Драма, Комедия89 мин18+
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О фильме
Ежедневный маршрут машиниста Нурлана пролегает через опасный участок, где железная дорога проходит прямо через жилой район. Местные давно привыкли сворачивать бурную деятельность по свистку, но однажды кто-то забывает снять с веревки постиранное белье. Так поезд Нурлана цепляет чей-то бюстгальтер. Герой решает во что бы то ни стало найти его владелицу.
СтранаАзербайджан, Германия
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb