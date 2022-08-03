Ежедневный маршрут машиниста Нурлана пролегает через опасный участок, где железная дорога проходит прямо через жилой район. Местные давно привыкли сворачивать бурную деятельность по свистку, но однажды кто-то забывает снять с веревки постиранное белье. Так поезд Нурлана цепляет чей-то бюстгальтер. Герой решает во что бы то ни стало найти его владелицу.

