Найти дорогу домой (фильм, 2019) смотреть онлайн

Джоан Роулинг спасает детей — на этот раз не своими книгами, а с помощью благотворительного фонда Lumos, которым она управляет с 2005 года. Документальная лента демонстрирует выдающиеся достижения Lumos, а также напоминает нам, как важно, чтобы каждый в этом мире нашел свое пристанище. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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