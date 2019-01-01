Найти дорогу домой
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Найти дорогу домой

Найти дорогу домой (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Finding the Way Home
Документальный61 мин12+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Джоан Роулинг спасает детей — на этот раз не своими книгами, а с помощью благотворительного фонда Lumos, которым она управляет с 2005 года. Документальная лента демонстрирует выдающиеся достижения Lumos, а также напоминает нам, как важно, чтобы каждый в этом мире нашел свое пристанище. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Найти дорогу домой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.4 IMDb