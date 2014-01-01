Навстречу шторму (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
«Уверенно следуйте за свой мечтой» - с этой фразы начнется то, о чем все знали, но не подозревали, что именно сейчас и именно здесь может произойти. Дождь, паника, сильный ветер и полное непонимание происходящего. Что нас ждет? Мы выживем? Каждый выпускник не верил, что это происходит с ним. Город Сильверстон атаковало «нашествие» смертоносных смерчей. У природы нет плохой погоды. Но это не природа. Это убийственная сила ветра, что сносит все на своем пути и не щадит никого. Летит бумага, ломаются стены, погибают люди. Затишье сменяется новым и новым приходом. Звонок сына отцу: «Папа спаси нас!» - и главный герой идет навстречу смерти. Пока необычные ребята, изучающие торнадо всю их жизнь, следят за изменениями и стараются зафиксировать каждый воздушный поток.
Идущие напролом «охотники за торнадо» живут возможно для того, чтобы запечатлеть это невероятно-сильное природное явление. Они готовы умирать ради идеи. Один день разрушит и погубит жизни многим. Кто сможет противостоять и остаться в живых? Фильм «Навстречу шторму» не оставит тебя равнодушным. Оформляй подписку и смотри захватывающий онлайн фильм-катастрофу «Навстречу шторму» в высоком качестве у нас на портале.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Куэйл
- Актёр
Ричард
Армитедж
- СУАктриса
Сара
Уэйн Кэллис
- Актёр
Мэтт
Уолш
- МДАктёр
Макс
Дикон
- НКАктё�р
Нэйтан
Кресс
- АДАктриса
Алисия
Дебнем-Кери
- АЭАктёр
Арлен
Эскарпета
- Акт�ёр
Джереми
Самптер
- ЛУАктёр
Ли
Уитэйкер
- КДАктёр
Кайл
Дэвис
- ДССценарист
Джон
Сьютнем
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- МРХудожник
Марко
Рубео
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер