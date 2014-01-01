Навстречу шторму (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

«Уверенно следуйте за свой мечтой» - с этой фразы начнется то, о чем все знали, но не подозревали, что именно сейчас и именно здесь может произойти. Дождь, паника, сильный ветер и полное непонимание происходящего. Что нас ждет? Мы выживем? Каждый выпускник не верил, что это происходит с ним. Город Сильверстон атаковало «нашествие» смертоносных смерчей. У природы нет плохой погоды. Но это не природа. Это убийственная сила ветра, что сносит все на своем пути и не щадит никого. Летит бумага, ломаются стены, погибают люди. Затишье сменяется новым и новым приходом. Звонок сына отцу: «Папа спаси нас!» - и главный герой идет навстречу смерти. Пока необычные ребята, изучающие торнадо всю их жизнь, следят за изменениями и стараются зафиксировать каждый воздушный поток.

Идущие напролом «охотники за торнадо» живут возможно для того, чтобы запечатлеть это невероятно-сильное природное явление. Они готовы умирать ради идеи. Один день разрушит и погубит жизни многим. Кто сможет противостоять и остаться в живых? Фильм «Навстречу шторму» не оставит тебя равнодушным. Оформляй подписку и смотри захватывающий онлайн фильм-катастрофу «Навстречу шторму» в высоком качестве у нас на портале.



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