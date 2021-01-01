Наш двор. 25 лет спустя
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Наш двор. 25 лет спустя

Наш двор. 25 лет спустя (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.42021, Mer Baky 4
Комедии108 мин12+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

За четверть века в неприметном ереванском дворе многое поменялось. Димедрол и Арус выросли, в дом въехали китаец Чуан Ли и сириец Камсар с семьeй, и лишь старички Грант, Лала и Ашот остались такими же бойкими. Но внезапное событие вынуждает соседей встрепенуться и на время забыть о своей привычной жизни.

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Информация

Страна
Армения
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наш двор. 25 лет спустя»

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