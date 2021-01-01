Наш двор. 25 лет спустя (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.42021, Mer Baky 4
Комедии108 мин12+
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Сюжет
За четверть века в неприметном ереванском дворе многое поменялось. Димедрол и Арус выросли, в дом въехали китаец Чуан Ли и сириец Камсар с семьeй, и лишь старички Грант, Лала и Ашот остались такими же бойкими. Но внезапное событие вынуждает соседей встрепенуться и на время забыть о своей привычной жизни.
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Информация
Рейтинг
6.6 IMDb
- ААРежиссёр
Аршо
Арутюнян
- Актёр
Грант
Тохатян
- ЛМАктриса
Лала
Мнацаканян
- АКАктёр
Ашот
Казарян
- АТАктриса
Арусик
Тигранян
- ТИАктёр
Тарон
Испирян
- АААктёр
Арташес
Алексанян
- МЧАктёр
Марина
Чандирян
- АПАктриса
Ани
Петросян
- АКАктёр
Арам
Караханян
- РЕАктёр
Рафаел
Ераносян
- ААСценарист
Ашот
Абраамян
- РДСценарист
Рубен
Джагинян
- СМСценарист
Саркис
Мноян
- РДПродюсер
Рубен
Джагинян
- ВОПродюсер
Ваан
Оганесян
- ДБАк�тёр дубляжа
Давид
Бродский
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ССМонтажёр
Сурен
Саргсян
- НОКомпозитор
Нарек
Овсепян
- ВГКомпозитор
Ваге
Григорян
- АПКомпозитор
Арман
Парсамян