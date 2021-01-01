Наш двор. 25 лет спустя (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

За четверть века в неприметном ереванском дворе многое поменялось. Димедрол и Арус выросли, в дом въехали китаец Чуан Ли и сириец Камсар с семьeй, и лишь старички Грант, Лала и Ашот остались такими же бойкими. Но внезапное событие вынуждает соседей встрепенуться и на время забыть о своей привычной жизни.



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