8.12013, Bailout: The Age of Greed
Боевики, Триллеры94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Нападение на Уолл-стрит (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
История среднестатистического жителя Нью-Йорка с хорошей работой и счастливой семьей. После того, как наступает экономический кризис, он лишается работы и, будучи в отчаянии, берет оружие и отправляется �мстить за свою испорченную жизнь.
Нападение на Уолл-стрит смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb