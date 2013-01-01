Нападение на Уолл-стрит
Wink
Фильмы
Нападение на Уолл-стрит
8.12013, Bailout: The Age of Greed
Боевики, Триллеры94 мин18+

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Нападение на Уолл-стрит (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

История среднестатистического жителя Нью-Йорка с хорошей работой и счастливой семьей. После того, как наступает экономический кризис, он лишается работы и, будучи в отчаянии, берет оружие и отправляется мстить за свою испорченную жизнь.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb