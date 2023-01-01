Нападение на Рио Браво (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Александр Невский в роли русского наемника на Диком Западе в напряженном вестерне, вдохновленном реальными событиями. Техас, вторая половина XIX века. В маленьком городке Блайнд-Чапел поселился бывший полковник из Российской империи Иван Турчанинов, которого здесь знают как Джона Турчина. Благородного стрелка уважает и местный шериф, и федеральный маршал, но самого его преследуют призраки прошлого. Однажды через город проезжают охотники за головами, конвоирующие предводителя печально известной банды «Адские гончие». Ее члены не оставят своего главаря, и теперь Блайнд-Чапел придется защищать любой ценой. Полюбоваться на Александра Невского в необычном амплуа вы сможете, если будете смотреть фильм «Нападение на Рио Браво» 2023 года онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.



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