Нападение на Рио Браво (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Александр Невский в роли русского наемника на Диком Западе в напряженном вестерне, вдохновленном реальными событиями. Техас, вторая половина XIX века. В маленьком городке Блайнд-Чапел поселился бывший полковник из Российской империи Иван Турчанинов, которого здесь знают как Джона Турчина. Благородного стрелка уважает и местный шериф, и федеральный маршал, но самого его преследуют призраки прошлого. Однажды через город проезжают охотники за головами, конвоирующие предводителя печально известной банды «Адские гончие». Ее члены не оставят своего главаря, и теперь Блайнд-Чапел придется защищать любой ценой. Полюбоваться на Александра Невского в необычном амплуа вы сможете, если будете смотреть фильм «Нападение на Рио Браво» 2023 года онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джо
Корнет
- Актёр
Александр
Невский
- ОГАктёр
Оливье
Грюнер
- ДКАктёр
Джо
Корнет
- МХАктёр
Маттиас
Хьюз
- КГАктриса
Керри
Гудвин
- ТМАктёр
Трэвис
Миллс
- УКАктёр
Уильям
Карр
- ДМАктёр
Джон
Маррс
- РЛАктёр
Роберт
Ливингстон
- КХСценарист
Крэйг
Хаманн
- Продюсер
Александр
Невский
- ЭБПродюсер
Эрик
Бреннер
- АКПродюсер
Арт
Камачо
- ДКПродюсер
Джо
Корнет
- ГН�Актёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй