Находка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а окружающих людей — «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в таежном лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человеческого жилья. Случай, произошедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его взгляды на жизнь…

