Находка (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Находка
Драма94 мин18+
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О фильме
Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а окружающих людей — «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в таежном лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человеческого жилья. Случай, произошедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его взгляды на жизнь…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВДРежиссёр
Виктор
Демент
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Надежда
Маркина
- ВСАктёр
Валерий
Смирнов
- МСАктриса
Мария
Сокова
- ЕХАктёр
Егор
Харламов
- АУАктёр
Анатолий
Узденский
- МСАктёр
Марат
Серажетдинов
- Актёр
Алексей
Вертков
- ВШАктёр
Владимир
Шульга
- ВДСценарист
Виктор
Демент
- НБПродюсер
Наталия
Будкина
- Продюсер
Дмитрий
Клепацкий
- ЕЗПродюсер
Елена
Закутняя
- ЕКПродюсер
Елена
Корнеева
- АБХудожница
Анна
Бартули
- ПГХудожник
Павел
Гришин
- ОММонтажёр
Олег
Моргунов
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- АНОператор
Андрей
Найденов
- ПАКомпозитор
Пану
Аалтио