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Находка

Находка (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Находка
Драма94 мин18+

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О фильме

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, считающий себя «Законом», а окружающих людей — «сволочами и ворьем», волей обстоятельств оказывается в таежном лесу, один на один с суровой природой, за десятки километров от человеческого жилья. Случай, произошедший с ним в заснеженной тайге, круто меняет его взгляды на жизнь…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Находка»