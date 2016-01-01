Надя — временное имя
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Надя — временное имя
5.02016, A.K.A Nadia
Драма, Ужасы115 мин18+

Надя — временное имя (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

В центре сюжета оказывается молодая женщина по имени Майя. Она является настоящим примером счастливой замужней матери двоих детей. Многие завидуют ей, поскольку каждая женщина мечтает о счастье и стабильности в своей жизни. Майя не только создала счастливую семью, поддерживает порядок в доме и окутывает вниманием близких. Она смогла сделать успешную карьеру, занимаясь своим любимым делом. Вот только действительно ли все настолько идеально, или ее жизнь является сплошной ложью?

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.3 IMDb