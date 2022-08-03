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На гребне

На гребне (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Drift
Драма, Спортивный108 мин18+

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О фильме

Действие фильма развивается в Австралии 70-х. Главные герои — братья Фишер. Энди и Джимми больше всего на свете любят оседлать волну побольше. Но, несмотря на свой талант, свободолюбивый Джимми начинает скатываться в криминальный мир. Тогда Энди принимает важное решение, чтобы помочь младшему брату.

Страна
Австралия
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На гребне»