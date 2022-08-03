На гребне (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Drift
Драма, Спортивный108 мин18+
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О фильме
Действие фильма развивается в Австралии 70-х. Главные герои — братья Фишер. Энди и Джимми больше всего на свете любят оседлать волну побольше. Но, несмотря на свой талант, свободолюбивый Джимми начинает скатываться в криминальный мир. Тогда Энди принимает важное решение, чтобы помочь младшему брату.
СтранаАвстралия
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МОРежиссёр
Морган
О’Нил
- МПАктёр
Майлс
Поллард
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- ЛБАктриса
Лесли-Энн
Брандт
- РМАктриса
Робин
Малкольм
- СБАктёр
Стив
Бастони
- АГАктёр
Аарон
Гленнэйн
- ДФАктёр
Джон
Фэйрхэд
- ШКАктёр
Шон
Кинэн
- КААктёр
Кай
Арбакль
- МОСценарист
Морган
О’Нил
- ТДСценарист
Тим
Даффи
- МБПродюсер
Мишель
Беннетт
- ТДПродюсер
Тим
Даффи
- МППродюсер
Майлс
Поллард
- МКХудожница
Мариот
Керр
- ДХОператор
Джеффри
Холл
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский