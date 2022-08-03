Миссионер Джон Х. Гроберг возвращается в Тонгу в 1960-х годах со своей женой и пятью маленькими дочерьми. Когда их шестой ребенок рождается с тяжелой болезнью, Гроберги сталкиваются с окончательным испытанием веры только для того, чтобы оказаться окруженными любовью и молитвами тысяч тонганцев. Барьеры межрелигиозной вражды вскоре рушатся, когда все объединяются в надежде на чудо, которое спасет жизнь ребенка, а также жизнь сына тонганского священника.

