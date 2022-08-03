На другой стороне рая (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.72019, The Other Side of Heaven 2: Fire of Faith
Драма, Биография113 мин18+
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О фильме
Миссионер Джон Х. Гроберг возвращается в Тонгу в 1960-х годах со своей женой и пятью маленькими дочерьми. Когда их шестой ребенок рождается с тяжелой болезнью, Гроберги сталкиваются с окончательным испытанием веры только для того, чтобы оказаться окруженными любовью и молитвами тысяч тонганцев. Барьеры межрелигиозной вражды вскоре рушатся, когда все объединяются в надежде на чудо, которое спасет жизнь ребенка, а также жизнь сына тонганского священника.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КГАктёр
Кристофер
Горам
- НМАктриса
Натали
Медлок
- ББАктёр
Бен
Бэйкер
- АТАктёр
Алекс
Таррант
- НВАктриса
Николь
Виппи
- РДАктёр
Расселл
Диксон
- НААктёр
Нил
Амитуанаи
- КААктёр
Кристофер
Ауваа
- СБАктриса
Саламо
Бакани
- ТБАктриса
Тайла
Бентли
- САПродюсер
Стивен
А. Ли
- РКПродюсер
Родни
Кук
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ПДМонтажёр
Паркер
Дэвис
- ТКОператор
Т.С.
Кристенсен
- КДКомпозитор
Кристиан
Дэвис