На другой стороне рая
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На другой стороне рая

На другой стороне рая (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.72019, The Other Side of Heaven 2: Fire of Faith
Драма, Биография113 мин18+

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О фильме

Миссионер Джон Х. Гроберг возвращается в Тонгу в 1960-х годах со своей женой и пятью маленькими дочерьми. Когда их шестой ребенок рождается с тяжелой болезнью, Гроберги сталкиваются с окончательным испытанием веры только для того, чтобы оказаться окруженными любовью и молитвами тысяч тонганцев. Барьеры межрелигиозной вражды вскоре рушатся, когда все объединяются в надежде на чудо, которое спасет жизнь ребенка, а также жизнь сына тонганского священника.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На другой стороне рая»