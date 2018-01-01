На чужбине (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Воскресный полдень. Русский помещик завтракает за роскошным столом в компании француза по имени месье Шампунь. Он давно живет в доме помещика и, кажется, выполняет одну лишь функцию – слушать празднословные речи барина о величии всего русского и никчемности Франции, даже говоря о вкусе злосчастной французской горчицы. Оскорбленный француз порывается прочь уехать из России, но могут ли на самом деле герои друг без друга? Маленький рассказ Чехова превращается на экране в энциклопедию русской жизни с еe антуражем и особенностями бытия.



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