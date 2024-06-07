Мы еще здесь
Wink
Фильмы
Мы еще здесь

Мы еще здесь (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.82014, We Are Still Here
Ужасы, Детектив83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После гибели сына в автокатастрофе уже немолодая семейная пара решает радикально сменить обстановку и переезжает в старинный дом в небольшой деревушке в Новой Англии. Вскоре после переезда супруги начинают ощущать чье-то присутствие рядом – женщина считает, что это призрак их погибшего сына, но все указывает на нечто более зловещее и опасное.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы еще здесь»