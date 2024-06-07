После гибели сына в автокатастрофе уже немолодая семейная пара решает радикально сменить обстановку и переезжает в старинный дом в небольшой деревушке в Новой Англии. Вскоре после переезда супруги начинают ощущать чье-то присутствие рядом – женщина считает, что это призрак их погибшего сына, но все указывает на нечто более зловещее и опасное.

