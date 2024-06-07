Мы еще здесь (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.82014, We Are Still Here
Ужасы, Детектив83 мин18+
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О фильме
После гибели сына в автокатастрофе уже немолодая семейная пара решает радикально сменить обстановку и переезжает в старинный дом в небольшой деревушке в Новой Англии. Вскоре после переезда супруги начинают ощущать чье-то присутствие рядом – женщина считает, что это призрак их погибшего сына, но все указывает на нечто более зловещее и опасное.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ТГРежиссёр
Тед
Гейган
- ЭСАктёр
Эндрю
Сенсениг
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- ЛФАктёр
Ларри
Фессенден
- ЛМАктриса
Лиза
Мари
- ММАктёр
Монте
Маркэм
- СГАктриса
Сьюзэн
Гибни
- МПАктёр
Майкл
Патрик Николсон
- КДАктриса
Келси
Дакота
- ГГАктёр
Гай
Гане
- ЭДАктриса
Элисса
Даулинг
- ТГСценарист
Тед
Гейган
- ЭКПродюсер
Эбен
Костбар
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АКМонтажёр
Аарон
Крозье
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- КХОператор
Карим
Хуссэйн