Мужской стриптиз (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Full Monty
Драмы, Комедии87 мин18+
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Сюжет
В небольшом английском городке Шеффилд закрывается сталелитейный завод. Успех заехавшей в Шеффилд группы мужских стриптизeров рождает у одного из бывших работников завода идею организовать своe стриптиз-шоу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. А поскольку бывшие сталевары не отличаются ни идеальным телом, ни умением танцевать, то необходимо придумать что-то ещe для привлечения женского внимания…
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ПКРежиссёр
Питер
Каттанео
- Актёр
Роберт
Карлайл
- МЭАктёр
Марк
Эдди
- УСАктёр
Уильям
Снейп
- Актёр
Том
Уилкинсон
- СХАктёр
Стив
Хисон
- ПБАктёр
Пол
Барбер
- ХСАктёр
Хьюго
Спир
- ЛШАктриса
Лесли
Шарп
- ЭВАктриса
Эмили
Вуф
- ДКАктриса
Дирдри
Костильо
- Сценарист
Саймон
Бофой
- УППродюсер
Уберто
Пазолини
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Никитенко
- ЮОАктёр дубляжа
Юрий
Овсянко
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- ДФМонтажёр
Дэвид
Фриман
- НММонтажёр
Ник
Мур
- ЭДКомпозитор
Энн
Дадли