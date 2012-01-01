Мужчины на грани (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

1944 год. Перед наступлением союзников немцы спешно покидают французский Монтабан и «на прощанье» устраивают зверские облавы. Считая, что в городе находиться опасно, хирург Жюльен Дандье отправляет жену и 13-летнюю дочь в глухую деревню, где его семье принадлежит древний полуразрушенный замок. Спустя несколько дней он едет их навестить и попадает в ад: все жители деревни убиты, его дочь расстреляна, а жена сожжена из огнемета. Эсэсовский отряд, уничтоживший ни в чем не повинных людей, все еще находится в замке, и Дандье, достав старое охотничье ружье, начинает собственную войну с убийцами…



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