Мужчины на грани (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Una pistola en cada mano
Драмы, Комедии90 мин18+
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Сюжет
1944 год. Перед наступлением союзников немцы спешно покидают французский Монтабан и «на прощанье» устраивают зверские облавы. Считая, что в городе находиться опасно, хирург Жюльен Дандье отправляет жену и 13-летнюю дочь в глухую деревню, где его семье принадлежит древний полуразрушенный замок. Спустя несколько дней он едет их навестить и попадает в ад: все жители деревни убиты, его дочь расстреляна, а жена сожжена из огнемета. Эсэсовский отряд, уничтоживший ни в чем не повинных людей, все еще находится в замке, и Дандье, достав старое охотничье ружье, начинает собственную войну с убийцами…
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СГРежиссёр
Сеск
Гай
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- ЭФАктёр
Эдуард
Фернандес
- Актёр
Хорди
Молья
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- АСАктёр
Альберто
Сан Хуан
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- ЛТАктёр
Луис
Тосар
- КГАктриса
Каетана
Гильен Куэрво
- КПАктриса
Кандела
Пенья
- ТАСценарист
Томас
Арагай
- СГСценарист
Сеск
Гай
- МЭПродюсер
Марта
Эстебан
- АГХудожница
Анна
Гуэль
- ХПКомпозитор
Хорди
Пратс