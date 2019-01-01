Мужчина и женщина: Лучшие годы
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Мужчина и женщина: Лучшие годы

Мужчина и женщина: Лучшие годы (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Les plus belles années d'une vie
Драмы86 мин18+

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Сюжет

Когда-то Жан-Луи Дюрок был автогонщиком и покорителем женских сердец. Из-за болезни Альцгеймера он всe чаще забывает, чем занимался минуту назад, но с теплотой вспоминает историю любви, которая случилась 52 года назад в Довиле с ним и красавицей Анной. Видя, что состояние отца ухудшается, его взрослый сын находит ту самую Анну, и она соглашается навестить некогда любимого человека.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчина и женщина: Лучшие годы»

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