Муза смерти
Актёры и съёмочная группа фильма «Муза смерти»

Актёры и съёмочная группа фильма «Муза смерти»

Режиссёры

Жауме Балагеро

Jaume Balagueró
Режиссёр

Актёры

Эллиот Кауэн

Elliot Cowan
АктёрSamuel Solomon
Франка Потенте

Franka Potente
АктрисаSusan Gilard
Ана Улару

Ana Ularu
АктрисаRachel
Леонор Уотлинг

Leonor Watling
АктрисаLidia Garetti
Мануэла Вельес

Manuela Vellés
АктрисаBeatriz
Джоэнн Уэлли

Joanne Whalley
АктрисаJacqueline
Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрBernard Rauschen
Каллахэн О’Коннелл

Cally O'Connell
АктёрDonnie
Сэм Харди

Sam Hardy
АктёрNito
Стелла МакКаскер

Stella McCusker
АктрисаShe Who Lies

Сценаристы

Жауме Балагеро

Jaume Balagueró
Сценарист
Фернандо Наварро

Fernando Navarro
Сценарист

Продюсеры

Брендан Маккарти

Brendan McCarthy
Продюсер
Джон МакДоннел

John McDonnell
Продюсер
Джон Брэйди

John Brady
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Маргарита Корш

Актриса дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа

Художники

Дэмиэн Бирн

Damian Draven
Художник
Катрин Ван Бри

Catherine Van Bree
Художница
Ребека Комерма

Rebeca Comerma
Художница

Монтажёры

Гильермо де ла Каль

Guillermo de la Cal
Монтажёр

Операторы

Пабло Россо

Pablo Rosso
Оператор

Композиторы

Стивен Ренникс

Stephen Rennicks
Композитор