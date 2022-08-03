Муза смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Muse
Ужасы, Фэнтези103 мин18+
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О фильме
Стильный испанский триллер. Профессор литературы Сэмюэль Соломон погружается в мир ночных кошмаров после загадочной смерти возлюбленной. Самое страшное, что убийства из его сновидений воплощаются в реальность. В поисках ответов герой знакомится с женщиной, которая видит точно такие же сны.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жауме
Балагеро
- Актёр
Эллиот
Кауэн
- ФПАктриса
Франка
Потенте
- АУАктриса
Ана
Улару
- ЛУАктриса
Леонор
Уотлинг
- МВАктриса
Мануэла
Вельес
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- КОАктёр
Каллахэн
О’Коннелл
- СХАктёр
Сэм
Харди
- СМАктриса
Стелла
МакКаскер
- ЖБСценарист
Жауме
Балагеро
- ФНСценарист
Фернандо
Наварро
- БМПродюсер
Брендан
Маккарти
- ДМПродюсер
Джон
МакДоннел
- ДБПродюсер
Джон
Брэйди
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ДБХудожник
Дэмиэн
Бирн
- КВХудожница
Катрин
Ван Бри
- РКХудожница
Ребека
Комерма
- ГдМонтажёр
Гильермо
де ла Каль
- ПРОператор
Пабло
Россо
- СРКомпозитор
Стивен
Ренникс