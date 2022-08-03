Муза смерти
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Муза смерти

Муза смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Muse
Ужасы, Фэнтези103 мин18+

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О фильме

Стильный испанский триллер. Профессор литературы Сэмюэль Соломон погружается в мир ночных кошмаров после загадочной смерти возлюбленной. Самое страшное, что убийства из его сновидений воплощаются в реальность. В поисках ответов герой знакомится с женщиной, которая видит точно такие же сны.

Страна
Бельгия, Испания, Ирландия, Франция
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Муза смерти»