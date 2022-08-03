Мультачки: Байки Мэтра HD (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Mater's Tall Tales HD
Мультфильм, Приключения34 мин18+
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О фильме
В своих рассказах грузовичок «Мэтр» предстаeт перед зрителем в неповторимых образах лихого спасателя, дипломированного доктора, расскажет о том как он был звездой каскадерского авто-шоу, и победителем среди стритрейсеров на автогонках в Токио.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время34 мин / 00:34
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РГРежиссёр
Роб
Гиббс
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- ВНРежиссёр
Виктор
Нэвон
- ЛАктёр
Ларри-кабельщик
- КФАктёр
Кит
Фергюсон
- ЭНАктриса
Элисса
Найт
- ЛКАктриса
Линдси
Коллинз
- БСАктёр
Боб
Скотт
- ЖРАктёр
Жан
Рэбсон
- ДМАктёр
Дэнни
Манн
- ДСАктёр
Джон
Сайган
- ЛААктриса
Лори
Алан
- ММАктриса
Микки
Макгоун
- СБСценарист
Стивен
Бэнкс
- ТКСценарист
Тим
Кехилл
- ДКСценарист
Джим
Капобьянко
- ВЛСценарист
Валери
ЛаПойнт
- КРПродюсер
Кори
Рэй
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- КРПродюсер
Кевин
Реэр
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Коваленко
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЭХХудожник
Энтони
Христов
- УКХудожник
Уильям
Коун
- БПХудожник
Боб
Поли
- ТКМонтажёр
Торбин
Ксан Буллок
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо
- БККомпозитор
Бруно
Кун
- БТКомпозитор
Брайан
Трансо
- МУКомпозитор
Марк
Уоттерс