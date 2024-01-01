Муфаса: Король Лев
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Муфаса: Король Лев

Муфаса: Король Лев (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Mufasa: The Lion King
Мультфильмы, Мюзикл18+

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Сюжет

Осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное опасное путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.

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