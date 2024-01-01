Муфаса: Король Лев (мультфильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Mufasa: The Lion King
Мультфильмы, Мюзикл18+
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Сюжет
Осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное опасное путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.
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Информация
СтранаСША, Канада
ЖанрыСемейные, Мюзикл, Мультфильмы, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- БДРежиссёр
Барри
Дженкинс
- КЛАктёр
Кагисо
Ледига
- Актёр
Дональд
Гловер
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- БААктриса
Блу
Айви Картер
- АПАктёр
Аарон
Пьер
- ПНАктёр
Престон
Найман
- ДКАктёр
Джон
Кани
- Актёр
Сет
Роген
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- ТБАктриса
Тиффани
Бун
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- АРПродюсер
Адель
Романски
- МЦПродюсер
Марк
Церьяк
- МФХудожник
Марк
Фридберг
- ДМКомпозитор
Дэйв
Мецгер