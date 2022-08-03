Мой самый страшный кошмар
Мой самый страшный кошмар

Мой самый страшный кошмар (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Mon pire cauchemar
Мелодрама95 мин18+

О фильме

Она живет со своим мужем и сыном рядом с Люксембургским дворцом. Он живет со своим сыном в задней части фургона. Они совершенно не имеют ничего общего и не должны были бы даже встречаться. Но их дети становятся неразлучными, и вскоре им самим предстоит понять почему.

Страна
Франция
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой самый страшный кошмар»