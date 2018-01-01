Мой парень – пророк (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.12018, Anthem of a Teenage Prophet
Фэнтези, Драмы80 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Люк Хантер — парень, предсказавший смерть своего нового друга Стэна. Когда слова Люка воплощаются в реальность, он подвергается насмешкам со стороны сверстников и становится изгоем. Проблем главному герою добавляет ещe и то, что он влюбляется в девушку Стэна, в то время как дурные предчувствия продолжают одолевать его.
Мой парень – пророк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РХРежиссёр
Робин
Хэйс
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- ГГАктёр
Грейсон
Габриэль
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- Актриса
Джульетт
Льюис
- Актёр
Аарон
Перл
- РдАктёр
Ричард
де Клерк
- АМАктёр
Алекс
МакНиколл
- АМАктриса
Алекс
МакКенна
- ПААктриса
Патти
Аллан
- БДАктёр
Бо
Дэниелс
- ДКСценарист
Джошуа
Клоуз
- РБПродюсер
Ричард
Белл
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Вальберг
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лазо
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ДХХудожник
Джо
Хинкс
- ТМОператор
Тодд
М. Дайм