Мой парень – пророк
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Мой парень – пророк

Мой парень – пророк (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.12018, Anthem of a Teenage Prophet
Фэнтези, Драмы80 мин12+

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Сюжет

Люк Хантер — парень, предсказавший смерть своего нового друга Стэна. Когда слова Люка воплощаются в реальность, он подвергается насмешкам со стороны сверстников и становится изгоем. Проблем главному герою добавляет ещe и то, что он влюбляется в девушку Стэна, в то время как дурные предчувствия продолжают одолевать его.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Фэнтези

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой парень – пророк»

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