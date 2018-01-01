Мой парень – пророк (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Люк Хантер — парень, предсказавший смерть своего нового друга Стэна. Когда слова Люка воплощаются в реальность, он подвергается насмешкам со стороны сверстников и становится изгоем. Проблем главному герою добавляет ещe и то, что он влюбляется в девушку Стэна, в то время как дурные предчувствия продолжают одолевать его.



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