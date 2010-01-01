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Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Интуиция Пинки

Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Интуиция Пинки (мультфильм, 2010) смотреть онлайн

2010, My Little Pony: Friendship Is Magic
Мультфильмы21 мин0+

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Сюжет

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой маленький пони: Дружба - это чудо. Интуиция Пинки»

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