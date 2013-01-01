Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок (мультфильм, 2013) смотреть онлайн
2013, My Little Pony: Friendship Is Magic
Мультфильмы70 мин6+
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Сюжет
Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.
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Информация
СтранаКанада, США
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДТРежиссёр
Джейсон
Тиссен
- Актриса
Тара
Стронг
- ЭБАктриса
Эшли
Болл
- Актриса
Андреа
Либман
- ТСАктриса
Табита
Сен-Жермен
- КУАктриса
Кэти
Уэслак
- РШАктриса
Ребекка
Шойкет
- ЛТАктёр
Ли
Токар
- РИАктёр
Ричард
Иэн Кокс
- НОАктриса
Николь
Оливер
- ММСценарист
Меган
МакКарти
- ЛФСценарист
Лорен
Фауст
- БЗСценарист
Бонни
Закерле
- КБПродюсер
Крис
Бартлман
- СДПродюсер
Стивен
Дэвис
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- УАКомпозитор
Уильям
Андерсон