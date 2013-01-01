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Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок

Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок (мультфильм, 2013) смотреть онлайн

2013, My Little Pony: Friendship Is Magic
Мультфильмы70 мин6+

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Сюжет

Действие мультсериала разворачивается в вымышленной стране Эквестрии. Юная пони-единорог по имени Сумеречная Искорка усердно учится и совсем не общается со сверстниками. Наставница героини, принцесса Селестия даeт затворнице задание отправиться в Понивиль и найти друзей среди других пони.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой маленький пони: Девочки из Эквестрии – Радужный рок»

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