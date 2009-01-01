Мой единственный (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.02009, My One and Only
Драмы, Мелодрамы104 мин18+
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Сюжет
США, 1953 год. Устав от постоянных измен мужа-музыканта, красавица Энн Деверо уезжает из дома вместе с двумя сыновьями-подростками. Женщина отчаянно пытается найти нового отца для ребят, но обеспеченные кандидаты оказываются не самыми хорошими людьми. Быть может, пора обрести независимость?
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Лонкрэйн
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- НСАктёр
Ник
Стал
- ЭМАктёр
Эрик
Маккормак
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Кевин
Бейкон
- СУАктёр
Стивен
Уэбер
- МРАктёр
Марк
Рендалл
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- ТГАктёр
Трой
Гэрити
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- ЧПСценарист
Чарли
Питерс
- Продюсер
Аарон
Райдер
- ДХПродюсер
Джордж
Хэмилтон
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- МАКомпозитор
Марк
Айшем