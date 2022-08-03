Мой Аттила Марсель
Мой Аттила Марсель (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Attila Marcel
Драма, Комедия101 мин18+

О фильме

Полю тридцать лет, он живет в парижской квартире со своими тетями. Жизнь Поля ограничивается пианино в гостиной и школой танцев его тети, в которой он работает аккомпаниатором. Внезапно Поль встречает мадам Пруст. У нее есть рецепт травяного чая, который может с помощью музыки вызвать воспоминания…

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой Аттила Марсель»