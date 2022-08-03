Мой Аттила Марсель (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Attila Marcel
Драма, Комедия101 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Полю тридцать лет, он живет в парижской квартире со своими тетями. Жизнь Поля ограничивается пианино в гостиной и школой танцев его тети, в которой он работает аккомпаниатором. Внезапно Поль встречает мадам Пруст. У нее есть рецепт травяного чая, который может с помощью музыки вызвать воспоминания…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Сильвен
Шомэ
- Актёр
Гийом
Гуи
- Актриса
Анн
Ле Ни
- Актриса
Бернадетт
Лафон
- Актриса
Элен
Венсан
- ЛРАктёр
Луиш
Регу
- ФТАктриса
Фанни
Турон
- ЖДАктёр
Жан-Клод
Дрейфус
- ВДАктёр
Венсан
Деньяр
- СКАктёр
Сирил
Коутон
- Сценарист
Сильвен
Шомэ
- КОПродюсер
Клоди
Оссар
- ФДПродюсер
Франсуа-Ксавьер
Декраен
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- АРОператор
Антуан
Рош