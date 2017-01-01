Мотылек (Фильм, 2017)

Сюжет

Биографическая драма о настоящей дружбе и неутомимой борьбе за свободу. В главных ролях — Чарли Ханнэм и Рами Малек.



Анри Шарьер, известный в криминальных кругах как Мотылек, промышляет взламыванием сейфов и ведет беззаботный образ жизни. Все меняется, когда он переходит дорогу главарю парижской мафии и попадает в тюремный ад за убийство, которого не совершал. Жестокий и безжалостный мир заключенных, суровые условия — все это заставляет молодого человека решиться на побег, который плохо для него заканчивается. Но Анри не сдается и пробует снова и снова сбежать из тюрьмы. В этом ему помогает другой узник, на которого точат зуб матерые каторжники. Только благодаря непреодолимой воле и безумной жажде жизни Анри и его спутнику удается выжить.



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