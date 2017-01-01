Мотылек (Фильм, 2017)
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Сюжет
Биографическая драма о настоящей дружбе и неутомимой борьбе за свободу. В главных ролях — Чарли Ханнэм и Рами Малек.
Анри Шарьер, известный в криминальных кругах как Мотылек, промышляет взламыванием сейфов и ведет беззаботный образ жизни. Все меняется, когда он переходит дорогу главарю парижской мафии и попадает в тюремный ад за убийство, которого не совершал. Жестокий и безжалостный мир заключенных, суровые условия — все это заставляет молодого человека решиться на побег, который плохо для него заканчивается. Но Анри не сдается и пробует снова и снова сбежать из тюрьмы. В этом ему помогает другой узник, на которого точат зуб матерые каторжники. Только благодаря непреодолимой воле и безумной жажде жизни Анри и его спутнику удается выжить.
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Информация
Рейтинг
- МНРежиссёр
Михаэль
Ноер
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Рами
Малек
- Актёр
Роланд
Мёллер
- ЙБАктёр
Йоэль
Басман
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- МСАктёр
Майкл
Соча
- КФАктёр
Кристофер
Фэйрбэнк
- ИХАктриса
Ив
Хьюсон
- Актёр
Томми
Флэнаган
- НААктёр
Николас
Асбари
- АГСценарист
Аарон
Гузиковский
- ДТСценарист
Далтон
Трамбо
- ЛССценарист
Лоренцо
Семпл мл.
- АШСценарист
Анри
Шарьер
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- Продюсер
Теренс
Чан
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- НПХудожник
Ненад
Пекур
- БНХудожница
Бояна
Никитович
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ХБОператор
Хаген
Богданский
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли