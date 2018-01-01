Wink
Фильмы
Море желаний
Актёры и съёмочная группа фильма «Море желаний»

Режиссёры

Шота Гамисония

Режиссёр

Актёры

Максим Браматкин

Актёр
Элгуджа Бурдули

Актёр
Антон Фёдоров

Актёр
Сергей Бурунов

Актёр
Григорий Калинин

Актёр
Анна Гвоздь

Актриса
Инна Королёва

Актриса
Ульяна Иващенко

Актриса
Евгений Викторенков

Актёр

Сценаристы

Шота Гамисония

Сценарист

Продюсеры

Иван Лопатин

Продюсер

Монтажёры

Тимур Гузаиров

Монтажёр

Операторы

Андрей Дебабов

Оператор

Композиторы

Антон Фёдоров

Композитор