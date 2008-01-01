Монтана (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.12008, Монтана
Боевики89 мин18+
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Сюжет
Монтана… Страна грез, синих горных озер, горячих гейзеров и крутых ковбоев. В детстве Николай и Виктор мечтали о ней в детдоме… Теперь они оба на пути в Монтану. На одном из крутых поворотов судьбы Николай встречает любовь. Впервые в жизни он счастлив, но чувствует, что за ним идет охота…
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Атанесян
- Актёр
Олег
Тактаров
- АААктёр
Александр
Атанесян
- ДКАктёр
Джулиан
Кэйн
- САктриса
Си-Шарп
- ДДАктёр
Джефф
Доба
- СФАктриса
Сьюзэн
Флинн
- НГАктёр
Нолан
Гулд
- ДХАктёр
Деннис
Хонда
- ЭХАктриса
Эрика
Ховард
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Сценарист
Эдуард
Тополь
- ААПродюсер
Армен
Адилханян
- ААПродюсер
Александр
Атанесян
- МБПродюсер
Михаил
Бабаханов
- БКПродюсер
Бретт
Керр
- ЭХХудожница
Эрика
Ховард
- ННХудожник
Ной
Нэйлор
- ААМонтажёр
Александр
Атанесян
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- БАОператор
Брюс
Алан Грин
- ММОператор
Михаил
Мукасей
- АУКомпозитор
Аркадий
Укупник
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков