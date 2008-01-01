Монтана
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Монтана

Монтана (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.12008, Монтана
Боевики89 мин18+

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Сюжет

Монтана… Страна грез, синих горных озер, горячих гейзеров и крутых ковбоев. В детстве Николай и Виктор мечтали о ней в детдоме… Теперь они оба на пути в Монтану. На одном из крутых поворотов судьбы Николай встречает любовь. Впервые в жизни он счастлив, но чувствует, что за ним идет охота…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монтана»

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