Монтана (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Монтана… Страна грез, синих горных озер, горячих гейзеров и крутых ковбоев. В детстве Николай и Виктор мечтали о ней в детдоме… Теперь они оба на пути в Монтану. На одном из крутых поворотов судьбы Николай встречает любовь. Впервые в жизни он счастлив, но чувствует, что за ним идет охота…



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