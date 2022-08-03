Монстры (фильм, 2010) смотреть онлайн

Низкобюджетный фантастический фильм «Монстры» стал дебютом в большом кино для Гарета Эдвардса, был обласкан кинокритиками и получил престижную премию в области кинофантастики «Сатурн». Кредит доверия, заработанный начинающим режиссером первой полнометражной картиной, оказался настолько внушительным, что спустя несколько лет Эдвардсу поручили снимать «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Чем же так хороши «Монстры», вы можете проверить онлайн и в хорошем качестве.



Спустя шесть лет после падения исследовательского зонда NASA, нагруженного образцами внеземной жизни, центральная Америка охвачена карантином. По мексиканской земле, зараженной смертельным для человека вирусом, слоняются инопланетные осьминоги, да сотня смельчаков, называющих себя «выживистами». На границу этого ада, именуемого Зоной, главный редактор американской газеты отправляет репортера Эндрю Колдера (Скут Макнейри), которому поручено не только сделать эксклюзивный материал, но и доставить на родину дочь шефа Саманту (Уитни Эйбл). По печальному стечению обстоятельств, молодые люди опаздывают на единственный паром до США. Теперь им предстоит пробираться домой непосредственно через Зону. Чем закончится опасное путешествие, вы узнаете совершенно бесплатно, посмотрев онлайн фильм «Монстры».

