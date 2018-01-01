Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Монстры 2: Темный континент»

Актёры

Джонни Харрис

Johnny Harris
АктёрNoah Frater
Сэм Кили

Sam Keeley
АктёрMichael Parkes
Джозеф Демпси

Joseph Dempsie
АктёрFrankie Maguire
Кайл Соллер

Kyle Soller
АктёрKarl Inkelaar
Николас Пиннок

Nicholas Pinnock
АктёрSergeant Forrest
Паркер Сойерс

Parker Sawyers
АктёрShaun Williams
Филип Ардитти

Philip Arditti
АктёрKhalil
София Бутелла

Sofia Boutella
АктрисаAra
Михаэла Коэл

Michaela Coel
АктрисаKelly

Сценаристы

Джесси Атлас

Jesse Atlas
Сценарист

Продюсеры

Рори Аиткен

Rory Aitken
Продюсер
Гарет Эдвардс

Gareth Edwards
Продюсер

Монтажёры

Ричард Грэхэм

Richard Graham
Монтажёр

Операторы

Кристофер Росс

Christopher Ross
Оператор

Композиторы

Нил Дэвидж

Neil Davidge
Композитор