Молл Флэндерс
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Молл Флэндерс

Молл Флэндерс (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Moll Flanders
Драма, Мелодрама117 мин18+

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О фильме

Молл Флендерс была «убийцей, потаскухой и воровкой». Историю ее удивительной жизни рассказывает ее дочери старый друг. На долю Молл выпадает нелегкое детство. Дочь вора, после смерти матери она попадает в женский монастырь. Но оскорбительное поведение священника и мятежный дух гонят ее прочь от монастырских стен — на опасные улицы Лондона.

Страна
США, Ирландия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молл Флэндерс»