Молл Флендерс была «убийцей, потаскухой и воровкой». Историю ее удивительной жизни рассказывает ее дочери старый друг. На долю Молл выпадает нелегкое детство. Дочь вора, после смерти матери она попадает в женский монастырь. Но оскорбительное поведение священника и мятежный дух гонят ее прочь от монастырских стен — на опасные улицы Лондона.

