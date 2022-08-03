Молл Флэндерс (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Moll Flanders
Драма, Мелодрама117 мин18+
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О фильме
Молл Флендерс была «убийцей, потаскухой и воровкой». Историю ее удивительной жизни рассказывает ее дочери старый друг. На долю Молл выпадает нелегкое детство. Дочь вора, после смерти матери она попадает в женский монастырь. Но оскорбительное поведение священника и мятежный дух гонят ее прочь от монастырских стен — на опасные улицы Лондона.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Пен
Деншэм
- Актриса
Робин
Райт
- Актёр
Морган
Фриман
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- ДЛАктёр
Джон
Линч
- БФАктриса
Бренда
Фрикер
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- ЭКАктриса
Эшлинг
Коркоран
- ДШАктёр
Джим
Шеридан
- ДБАктёр
Джереми
Бретт
- Сценарист
Пен
Деншэм
- Продюсер
Пен
Деншэм
- ДУПродюсер
Джон
Уотсон
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ФДХудожница
Фиона
Дэйли
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ММКомпозитор
Марк
Манчина