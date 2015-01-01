Мохаве
Мохаве

Мохаве (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Mojave
Триллер89 мин18+

О фильме

История о художнике, который, чтобы пережить личный кризис, отправляется в пустыню. Там он встречает своего двойника — жестокого убийцу. С этого момента главный герой с суицидальных мыслей переключается на поиск возможностей выжить.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мохаве»