Могучие рейнджеры: Самураи. Палки и камни (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Power Rangers Samurai
Фантастика22 мин6+
О фильме
В фантастическом сериале Могучие рейнджеры: Самураи монстры Найлоки хотят попасть на нашу планету и устроить потоп. Современные рейнджеры не допустят этого, так как они владеют таинственной силой символов древних самураев. Пятеро парней вступают в бой с чудищами.
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АНРежиссёр
Акихиро
Ногучи
- ДБРежиссёр
Джонатан
Бру
- НСРежиссёр
Нобухиро
Судзумура
- АПАктёр
Алекс
П. Хартмен
- ЭФАктриса
Эрика
Фонг
- ГДАктёр
Гектор
Дэвид мл.
- НДАктёр
Нейджи
Де-Тайдже
- БЭАктриса
Бриттани
Энн Пиртл
- РНАктёр
Рене
Науфаху
- ДШАктёр
Джефф
Шустерман
- ПШАктёр
Пол
Шриер
- ФРАктёр
Феликс
Райан
- КЭАктриса
Кейт
Эллиотт
- ЯКСценарист
Ясуко
Кобаяси
- ДВСценарист
Джеймс
В. Бейтс
- ХССценарист
Хаим
Сабан
- БКПродюсер
Брайан
Касентини
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- РКХудожница
Рэйчел
Купер-Уайт
- МТМонтажёр
Марк
Тейлор
- ЙФМонтажёр
Йохен
Фицхерберт
- НККомпозитор
Ноам
Каниэл