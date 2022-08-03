Wink
Фильмы
Могучие рейнджеры: Самураи. Палки и камни

Могучие рейнджеры: Самураи. Палки и камни (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Power Rangers Samurai
Фантастика22 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В фантастическом сериале Могучие рейнджеры: Самураи монстры Найлоки хотят попасть на нашу планету и устроить потоп. Современные рейнджеры не допустят этого, так как они владеют таинственной силой символов древних самураев. Пятеро парней вступают в бой с чудищами.

Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Могучие рейнджеры: Самураи. Палки и камни»